Агрессивный наркоман избил полицейского во Владивостоке

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «МАК — 2017» сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте по подозрению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в дежурную часть полиции был доставлен 37-летний местный житель, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Пока его доставляли в дежурную часть, мужчина вел себя крайне агрессивно: пытался скрыться, всячески оказывал сопротивление. Публично ругался нецензурной бранью в адрес представителей власти, размахивал руками, одного из полицейских повалил на землю, в результате чего сотрудник получил травму правого плеча и левой ноги.

Стражами правопорядка в ходе личного досмотра у правонарушителя изъят полимерный сверток, в котором находилось наркотическое вещество синтетической группы.