Пропавшую в Воронеже 21-летнюю девушку нашли живой

Пропавшую в Воронеже 21-летнюю Анастасию Пшеничникову нашли вечером среды, 13 сентября. Жизни и здоровью горожанки ничего не угрожает, сообщила корреспонденту «Вести-Воронеж» сестра девушки Елена.

Родные Анастасии обращались за помощью к полиции и поисковикам, однако нашли девушку самостоятельно. Где пропавшая была, ее сестра не уточнила.