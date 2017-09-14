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10:04 (мск), источник: Вести - Воронеж

Пропавшую в Воронеже 21-летнюю девушку нашли живой

Анастасия Пшеничникова не выходила на связь с 10 сентября.

Пропавшую в Воронеже 21-летнюю Анастасию Пшеничникову нашли вечером среды, 13 сентября. Жизни и здоровью горожанки ничего не угрожает, сообщила корреспонденту «Вести-Воронеж» сестра девушки Елена.

Родные Анастасии обращались за помощью к полиции и поисковикам, однако нашли девушку самостоятельно. Где пропавшая была, ее сестра не уточнила.

Анастасия вышла с работы напротив железнодорожного вокзала «Воронеж-1» в 15:00 воскресенья, 10 сентября, и с тех пор не выходила на связь. Все три дня телефон девушки был отключен.

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