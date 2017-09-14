Пропавшую в Воронеже 21-летнюю девушку нашли живой
Анастасия Пшеничникова не выходила на связь с 10 сентября.
Анастасия Пшеничникова не выходила на связь с 10 сентября.
Пропавшую в Воронеже 21-летнюю Анастасию Пшеничникову нашли вечером среды, 13 сентября. Жизни и здоровью горожанки ничего не угрожает, сообщила корреспонденту «Вести-Воронеж» сестра девушки Елена.
Родные Анастасии обращались за помощью к полиции и поисковикам, однако нашли девушку самостоятельно. Где пропавшая была, ее сестра не уточнила.
Анастасия вышла с работы напротив железнодорожного вокзала «Воронеж-1» в 15:00 воскресенья, 10 сентября, и с тех пор не выходила на связь. Все три дня телефон девушки был отключен.