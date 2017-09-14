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10:11 (мск), источник: Вести - Воронеж

Суд арестовал на 5 суток водителя «УАЗ», сбившего троих инспекторов ГИБДД под Воронежем

Виновник ДТП ездил без прав и постоянно нарушал ПДД.

Источник: Reuters

Новоусманский районный суд отправил под административный арест виновника ДТП с тремя пострадавшими инспекторами ГИБДД. Водитель сбил полицейских, когда те находились на месте другой аварии. Двое сотрудников ДПС получили серьёзные травмы и оказались в больнице. ДТП случилось 8 сентября недалеко от торгового центра METRO — на 12 км трассы «Воронеж — Тамбов». Предположительно, мужчина сел за руль пьяным. После аварии он сбежал.

Водителя «УАЗ» привлекли к административной ответственности за оставление места ДТП, сообщили в суде. Как выяснилось, 26-летнего у автовладельца немало штрафов за нарушение правил дорожного движения, ездил он уже без прав. Теперь его лишили свободы на 5 суток, при этом максимальное наказание по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ 15 суток.

В полицейских врезался водитель «УАЗа», когда они стояли у служебной машины с проблесковыми маячками и оформляли ДТП. Одного из полицейских вскоре выписали из больницы, двое других остаются на стационарном лечении. Их состояние оценивается как средней тяжести, сообщали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Предположительно, водитель «УАЗ» сел на руль пьяным. Назначена судмедэкспертиза для выяснения его состояния в момент ДТП. Кроме того, если эксперты установят, что кто-то из инспекторов ГИБДД получил тяжкий вред здоровью, в отношении водителя «УАЗ» будет возбуждено уголовное дело.

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