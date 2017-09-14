В Хабаровском крае спасли заблудившегося в тайге геолога

По информации ведомства, мужчина пропал на юге Хабаровского края, в Бикинском районе. Несколько раз он звонил своим коллегам и успел сообщить, что находится возле небольшой речки в заброшенном зимовье. Определить свое местоположение по солнцу ему мешала пасмурная погода.

Сотрудники геологоразведки попытались отыскать заблудившегося самостоятельно, но ничего не вышло. Тогда обратились за помощью к спасателям.

Пообщавшись с местными жителями, сотрудники МЧС узнали, что один из них, поднимаясь по реке Колтухе, видел костер. Но ни лодок, ни людей рядом не было.

Именно в том районе спасатели и обнаружили пропавшего.

— Виталий пять суток провел в тайге, был уставший, мокрый весь, но держался бодро, молодцом. Оказали ему первую помощь и доставили на лодке в село Лесопильное. Очень правильно, что пострадавший оставался на одном месте, как ему и сказали по телефону. Часто многие заблудившиеся не выдерживают, поддаются панике, нервы сдают и человек начинает метаться по лесу, ходить по кругу, — рассказал спасатель ДВРПСО МЧС России. Юрий Конкин.

Как оказалось, мужчина ушел от лагеря геологов примерно на 10 километров.