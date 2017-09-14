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10:12 (мск), источник: УралПолит.ру

«Хонда» протаранила столб в Екатеринбурге. Водитель погиб

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября, УралПолит.Ru. Водитель автомобиля Honda в Екатеринбург врезался в столб и погиб на месте.

«На улице Токарей в Екатеринбурге автомобиль Honda Civic врезался в столб», — пишут «Вечерние ведомости» со ссылкой на пресс-группу службы спасения «Сова».

От удара иномарка превратилась в груду металлолома и вряд ли подлежит восстановлению. Водитель погиб на месте ДТП.

По словам очевидцев, машина ехала с большой скоростью, и ее занесло.

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