«Хонда» протаранила столб в Екатеринбурге. Водитель погиб

«На улице Токарей в Екатеринбурге автомобиль Honda Civic врезался в столб», — пишут «Вечерние ведомости» со ссылкой на пресс-группу службы спасения «Сова».

От удара иномарка превратилась в груду металлолома и вряд ли подлежит восстановлению. Водитель погиб на месте ДТП.