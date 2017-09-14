«Хонда» протаранила столб в Екатеринбурге. Водитель погиб
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября, УралПолит.Ru. Водитель автомобиля Honda в Екатеринбург врезался в столб и погиб на месте.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября, УралПолит.Ru. Водитель автомобиля Honda в Екатеринбург врезался в столб и погиб на месте.
«На улице Токарей в Екатеринбурге автомобиль Honda Civic врезался в столб», — пишут «Вечерние ведомости» со ссылкой на
От удара иномарка превратилась в груду металлолома и вряд ли подлежит восстановлению. Водитель погиб на месте ДТП.
По словам очевидцев, машина ехала с большой скоростью, и ее занесло.