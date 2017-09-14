В СК назвали сумму ущерба от действий замглавы ФСИН Коршунова

Источник: РИА "Новости"

В четверг утром Петренко сообщила, что Коршунову предъявлено обвинение по двум эпизодам по статье «Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения».

По ее словам, установлено, что Коршунов, занимая руководящую должность, в соответствии с ведомственными документами возглавлял контрактную службу ФСИН России, обеспечивающую закупку товаров для государственных нужд. По данным следствия, в 2015—2016 годах Коршунов организовал заключение двух государственных контрактов — на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам.

В результате действий обвиняемого и его соучастников ФСИН России был причинен ущерб на общую сумму более 160 миллионов рублей. Светлана Петренко Официальный представитель СК России

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Она отметила, что в четверг следствие планирует арестовать Коршунова. «В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и выявление новых возможных эпизодов преступной деятельности», — добавила Петренко.