В Красноярске лжецелитель, который обманул 11 женщин, получил 4,5 года тюрьмы
Мужчина убеждал клиентов в том, что на них имеется родовое проклятие.
Мужчина убеждал клиентов в том, что на них имеется родовое проклятие.
В Красноярске лжецелитель обманом заработал более 400 тыс. рублей. Об этом сообщает
В ведомство обратились 11 женщин. Они рассказали, что стали жертвами лжецелителя. Как установили полицейские, мужчина разместил в Сети объявление о том, что оказывает услуги по снятию сглаза и порчи. К нему стали обращаться женщины для решения своих проблем. При проведении обрядов злоумышленник убеждал клиентов в том, что на них имеется родовое проклятие — его можно снять, «очистив» принадлежащие им золотые украшения. Мужчина обещал их вернуть.
В результате подозреваемый был задержан. Им оказался ранее не судимый 33-летний красноярец. В ходе следствия было установлено, что общий ущерб составил более 400 тыс. рублей. Для возмещения ущерба потерпевшим часть похищенных вещей была изъята, на имущество подозреваемого наложен арест.
В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по 159 статье УК РФ «Мошенничество». Федеральный суд, рассмотрев материалы дела, назначил мужчине наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы.