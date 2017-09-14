В Красноярске лжецелитель, который обманул 11 женщин, получил 4,5 года тюрьмы

В ведомство обратились 11 женщин. Они рассказали, что стали жертвами лжецелителя. Как установили полицейские, мужчина разместил в Сети объявление о том, что оказывает услуги по снятию сглаза и порчи. К нему стали обращаться женщины для решения своих проблем. При проведении обрядов злоумышленник убеждал клиентов в том, что на них имеется родовое проклятие — его можно снять, «очистив» принадлежащие им золотые украшения. Мужчина обещал их вернуть.