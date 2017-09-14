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10:13 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске лжецелитель, который обманул 11 женщин, получил 4,5 года тюрьмы

Мужчина убеждал клиентов в том, что на них имеется родовое проклятие.

В Красноярске лжецелитель обманом заработал более 400 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В ведомство обратились 11 женщин. Они рассказали, что стали жертвами лжецелителя. Как установили полицейские, мужчина разместил в Сети объявление о том, что оказывает услуги по снятию сглаза и порчи. К нему стали обращаться женщины для решения своих проблем. При проведении обрядов злоумышленник убеждал клиентов в том, что на них имеется родовое проклятие — его можно снять, «очистив» принадлежащие им золотые украшения. Мужчина обещал их вернуть.

В результате подозреваемый был задержан. Им оказался ранее не судимый 33-летний красноярец. В ходе следствия было установлено, что общий ущерб составил более 400 тыс. рублей. Для возмещения ущерба потерпевшим часть похищенных вещей была изъята, на имущество подозреваемого наложен арест.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по 159 статье УК РФ «Мошенничество». Федеральный суд, рассмотрев материалы дела, назначил мужчине наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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