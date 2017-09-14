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10:12 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровскому студенту вынесли приговор за торговлю наркотиками

«Синтетику» реализовывал 19-летний молодой человек.

В дальневосточной столице осудили 19-летнего местного жителя, который сбывал в городе наркотики. Студента надоумил на такой способ заработка его одногруппник. Обвиняемый стал в преступной группе водителем — катал по городу сообщника, пока тот размещал «закладки».

Осенью 2016 года одногруппник подсудимого предложил ему совместно сбывать наркотики синтетического происхождения — «скорость». Обвиняемый ответил согласием, соблазнившись крупными суммами оплаты. Он должен был переводить полученные от распространителя наркотиков деньги соучастникам. Также подсудимый возил на своем автомобиле одного из подельников, пока тот размещал «закладки». Так, 16 ноября злоумышленник привёз соучастника на улицу Морскую, где тот оставил 15 граммов «синтетики», а в обмен получил от неизвестного деньги.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, студент заключил с правоохранителями соглашение о сотрудничестве. С учётом этого, а также молодого возраста парня, ему назначили минимальное наказание, но в соответствии со степенью тяжести преступления. Хабаровчанина приговорили к четырём годам лишения свободы в колонии общего режима.

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