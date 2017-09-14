Хабаровскому студенту вынесли приговор за торговлю наркотиками

В дальневосточной столице осудили 19-летнего местного жителя, который сбывал в городе наркотики. Студента надоумил на такой способ заработка его одногруппник. Обвиняемый стал в преступной группе водителем — катал по городу сообщника, пока тот размещал «закладки».

Осенью 2016 года одногруппник подсудимого предложил ему совместно сбывать наркотики синтетического происхождения — «скорость». Обвиняемый ответил согласием, соблазнившись крупными суммами оплаты. Он должен был переводить полученные от распространителя наркотиков деньги соучастникам. Также подсудимый возил на своем автомобиле одного из подельников, пока тот размещал «закладки». Так, 16 ноября злоумышленник привёз соучастника на улицу Морскую, где тот оставил 15 граммов «синтетики», а в обмен получил от неизвестного деньги.