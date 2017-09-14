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10:20 (мск), источник: dostup1.ru

Медики и пациенты эвакуировались из детской поликлиники на ЧМЗ

Покинуть учреждение людей заставил резкий запах газа.

Медперсонал и посетители детской поликлиники № 1 в Металлургическом районе Челябинска вынуждены были покинуть здание из-за резкого запаха газа, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 14 сентября, около 9.30 врачи, дети и их родители самостоятельно эвакуировались из поликлиники № 1 по улице 50 лет ВЛКСМ. В здании, расположенном на первом этаже пятиэтажки, запахло газом.

Во время загрузки произошла ошибка.

«На место выехали специалисты газовой службы и сотрудники МЧС. Здание было обследовано. Утечки газа не обнаружено», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В настоящее время поликлиника возобновила работу в штатном режиме.

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