Медики и пациенты эвакуировались из детской поликлиники на ЧМЗ
Покинуть учреждение людей заставил резкий запах газа.
Покинуть учреждение людей заставил резкий запах газа.
Медперсонал и посетители детской поликлиники № 1 в Металлургическом районе Челябинска вынуждены были покинуть здание
Сегодня, 14 сентября, около 9.30 врачи, дети и их родители самостоятельно эвакуировались из поликлиники № 1 по улице 50 лет ВЛКСМ. В здании, расположенном на первом этаже пятиэтажки, запахло газом.
«На место выехали специалисты газовой службы и сотрудники МЧС. Здание было обследовано. Утечки газа не обнаружено», — рассказали в
В настоящее время поликлиника возобновила работу в штатном режиме.