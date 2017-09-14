Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала
9 советов тем, кто любит поесть и хочет сохранить фигуру
Эрдоган ответил США на критику сделки с Россией
Журнал, назвавший Путина собакой, ответил посольству России
Родители, спасая сына, вместе с ним упали в кратер вулкана
Самые привлекательные гражданства мираКак бы талантлив ни был человек, потолок его возможностей в большинстве случаев определяется тем местом, где он где живет. Теперь быть россиянином стало выгоднее
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли
Ольга Бузова запускает собственное шоу на «Первом»
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
«Абрамс» даже не полезет в бой»: СМИ о схватке с Т-90
СМИ: встреча Путина и Орбана грозит кошмаром ЕС
Почему мой парень не против, что я выкладываю откровенные фото
В моду вошли кожаные чапсы (фото)
СМИ узнали, откуда поступают звонки о лжеминировании по России
"Забыла купальник": СМИ про Кабаеву из Дома-2
Посольство РФ отреагировало на материал, где Путин назван собакой
Умерла депутат Госдумы Ирина Евтушенко
Фоторепортажи
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
8Салют водородной бомбе
10:23 (мск), источник: dostup1.ru

Южноуральские школьницы заработали судимость за осквернение Вечного огня

Приговор за вандализм вступил в законную силу.

В Южноуральске (Челябинская область) вынесен приговор двум девушкам, осквернившим городской мемориал «Вечный огонь», установленный в память о воинах, павших в Великой Отечественной войне, ответственность ждет и взрослых, допустивших нарушение несовершеннолетними «комендантского часа» для подростков, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Напомним, в конце июня две подруги 2001 года рождения, одна из которых является воспитанницей детского дома, раскидали возложенные венки по памятнику, после чего сожгли один из венков, положив его на открытый огонь очага Вечного огня, чем осквернили памятник. «Мотивом послужило желание привлечь к себе внимание, побегать от прохожих и посмеяться», — рассказали в прокуратуре.

Добавим, перед совершением преступления девушки расхрабрились, выпив джин-тоника и пива.

Мировым судьей они признаны виновными в вандализме, совершенном группой лиц (часть 2 статьи 214 УК РФ). Каждой назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Приговор вступил в законную силу.

Кроме того, прокуратурой города проведены проверочные мероприятия в отношении МБУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» по факту нахождения несовершеннолетней воспитанницы на улице без контроля со стороны воспитателей в ночное время. Директору учреждения внесено представление о привлечении виновных должностных лиц к ответственности.

Ранее за прогулки в ночное время без сопровождения взрослых и отсутствие надлежащего контроля за несовершеннолетними детьми, распитие ими алкогольных напитков, на законных представителей девушек составлены протоколы по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию, защите прав и интересов несовершеннолетних детей) и статье 20.22 КоАП (употребление алкогольных и спиртосодержащих напитков лицами, не достигшими 16-летнего возраста).

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Южноуральские школьницы заработали судимость за осквернение Вечного огня
«Горэкоцентр» подписал с общественниками соглашение о зоозащите
Россия отказывается продавать свою дипсобственность в США
Набиуллина: банк «Открытие» возглавит Михаил Задорнов из ВТБ24
Госдеп одобрил размещение миротворцев на границе РФ и Украины
«Спартак» упустил победу в матче Лиги чемпионов
В СК назвали сумму ущерба от действий замглавы ФСИН Коршунова
Обвиняемый в убийстве Драчева объявлен в международный розыск
Глава Минфина США хотел полететь в медовый месяц на самолете ВВС
Спорт
Играли две слабые команды. Ничья в Мариборе — хороший результат «Спартак» не сумел поддержать почин ЦСКА и стартовал в Лиге Чемпионов гостевой ничьей с «Марибором»
Авто
Jaguar представил универсал XF с роскошнейшей «панорамой» Посмотрите на эту панорамную крышу, одну из самых больших в индустрии — её площадь составляет 1,6 «квадрата»!
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли На ТВ вернулось шоу по производству талантов — «Фабрика звезд». Вспоминаем самых ярких финалистов предыдущих «Фабрик», которым не удалось построить столь же яркую карьеру в шоу-бизнесе
Недвижимость
Пригороды Петербурга затоварены жильем низкого качества
Для ипотечных заемщиков готовят нововведения
Часть россиян освободят от платы за капремонт домов
Самые необычные храмы мира (фото)
Леди
В моду вошли кожаные чапсы (фото) Редакция «Леди Mail.Ru» поговорила с российскими дизайнерами и байерами о самых интересных тенденциях осени
Дети
В одной семье девочки уже 70 лет идут в школу все в том же платье Семейная традиция нерушима – и юные представительницы семьи отправляются в подготовительный класс в желтом платье с лиловой отделкой.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь