Южноуральские школьницы заработали судимость за осквернение Вечного огня
Приговор за вандализм вступил в законную силу.
Приговор за вандализм вступил в законную силу.
В Южноуральске (Челябинская область) вынесен приговор двум девушкам, осквернившим городской мемориал «Вечный огонь», установленный в память о воинах, павших в Великой Отечественной войне, ответственность ждет и взрослых, допустивших нарушение несовершеннолетними «комендантского часа» для подростков, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
Напомним, в конце июня две подруги 2001 года рождения, одна из которых является воспитанницей детского дома, раскидали возложенные венки по памятнику, после чего сожгли один из венков, положив его на открытый огонь очага Вечного огня, чем осквернили памятник. «Мотивом послужило желание привлечь к себе внимание, побегать от прохожих и посмеяться», — рассказали в прокуратуре.
Добавим, перед совершением преступления девушки расхрабрились, выпив
Мировым судьей они признаны виновными в вандализме, совершенном группой лиц (часть 2 статьи 214 УК РФ). Каждой назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Приговор вступил в законную силу.
Кроме того, прокуратурой города проведены проверочные мероприятия в отношении МБУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» по факту нахождения несовершеннолетней воспитанницы на улице без контроля со стороны воспитателей в ночное время. Директору учреждения внесено представление о привлечении виновных должностных лиц к ответственности.
Ранее за прогулки в ночное время без сопровождения взрослых и отсутствие надлежащего контроля за несовершеннолетними детьми, распитие ими алкогольных напитков, на законных представителей девушек составлены протоколы по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию, защите прав и интересов несовершеннолетних детей) и статье 20.22 КоАП (употребление алкогольных и спиртосодержащих напитков лицами, не достигшими 16-летнего возраста).