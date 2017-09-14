Мошеннице из Чернушки отсрочили наказание из-за ребенка
Чернушинский районный суд Пермского края рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы Пермского края. Вместе со своей соучастницей она похитила у прикамцев более 330 тысяч рублей.
Чернушинский районный суд Пермского края рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы Пермского края. Вместе со своей соучастницей она похитила у прикамцев более 330 тысяч рублей.
Две женщины размещали объявления о продаже товаров и сообщали покупателям реквизиты банковской карты. Карту они специально оформили для перевода денег от потерпевших.
После того, как суммы поступали на счет, мошенницы обналичивали их в банкоматах Перми и не выполняли своих обязательств перед клиентами.
По факту мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору, было возбуждено уголовное дело.
Суд приговорил мошенницу к двум годам лишения свободы в
Уголовное дело второй женщины в настоящее время рассматривается судом.