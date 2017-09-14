Мошеннице из Чернушки отсрочили наказание из-за ребенка

Две женщины размещали объявления о продаже товаров и сообщали покупателям реквизиты банковской карты. Карту они специально оформили для перевода денег от потерпевших.



После того, как суммы поступали на счет, мошенницы обналичивали их в банкоматах Перми и не выполняли своих обязательств перед клиентами.

По факту мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору, было возбуждено уголовное дело.



Суд приговорил мошенницу к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Наказание она будет отбывать после того, как ее ребенок достигнет 14-летнего возраста. Приговор не вступил в законную силу.



Уголовное дело второй женщины в настоящее время рассматривается судом.