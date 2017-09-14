Пожар произошел ночью на одном из коммунальных предприятий Гродно

Источник: БЕЛТА

14 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На одном из коммунальных предприятий Гродно ночью произошел пожар, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

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Сообщение о пожаре по улице Горького поступило около 3 часов ночи. На место были направлены пожарные расчеты, скорая помощь, сотрудники милиции. Горел навес для дров площадью около 100 км.м и высотой около 3 м. В нем находилось около 40 куб.м дров.

С огнем удалось справиться в считанные минуты. В результате пожара поврежденными оказались 10 куб. м дров, а также шиферная кровля на площади около 30 кв.м.