Автомобиль сбил девятилетнюю девочку в Ленинском районе Нижнего Новгорода 13 сентября

ДТП произошло в 17:00 на проспекте Ленина, 67/1. Согласно информации, 35-летний водитель автомобиля ВАЗ 21104 совершил наезд на ребёнка, переходившего проезжую часть в зоне видимости пешеходного перехода. Девочка находилась в сопровождении взрослых. После осмотра медиками была отпущена.