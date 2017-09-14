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10:13 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Автомобиль сбил девятилетнюю девочку в Ленинском районе Нижнего Новгорода 13 сентября

Автомобиль сбил девятилетнюю девочку в Ленинском районе Нижнего Новгорода 13 сентября 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

Источник: НИА-Нижний Новгород

ДТП произошло в 17:00 на проспекте Ленина, 67/1. Согласно информации, 35-летний водитель автомобиля ВАЗ 21104 совершил наезд на ребёнка, переходившего проезжую часть в зоне видимости пешеходного перехода. Девочка находилась в сопровождении взрослых. После осмотра медиками была отпущена.

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