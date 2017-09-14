Допрос главного фигуранта дела о покушении на Тимониченко отложили

Допрос Олега Дудко, обвиняемого в покушении на убийство
Причина — госпитализация обоих адвокатов Дудко Алексея Рыбальченко и Александра Белобородова. Защитником обвиняемого, если он сам не найдет нового адвоката, будет юрист, назначенный судом.
Стоит отметить, что Олег Дудко 14 сентября появился в Чкаловском райсуде в новом костюме. Поддержать его пришли 2 женщины, у одной из которых обвиняемый попросил кроссовки.
Покушение на генерала Тимониченко было совершено 19 февраля 2016 года. По данным следствия, утром
Тимониченко спасла экстренная операция. На суде он озвучил две версии случившегося. По одной из них Дудко мог затаить обиду на генерала с 2001 года — тогда его уволили за пьянку на рабочем месте. По другой — бывший подчиненный мог стать исполнителем