Больше тысячи домов остались без электричества в двух районах Новосибирска, об этом свидетельствуют данные портала Системы жизнеобеспечения города.

Без электричества остаются 810 домов на улицах Кубовой, Доброй, Арктической, Бессемера, Кулундинской и других. Причина — Аварийное отключение ТП-561, 562 и других. Ожидается, что электричество появится в 15 часов.

Также без электричества остаются 242 дома в Дзержинском районе на улицах Каширской, Коломенкой, Коминтерна, Москворецкой. Причина — Замена трансформатора на ТП-448.

Ожидается, что электричество восстановят к 15 часам.