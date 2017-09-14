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10:39 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Больше тысячи домов остались без электричества в двух районах Новосибирска

Без электричества до 15 часов остались 810 домов в Заельцовском районе, а также 242 дома в Дзержинском районе, об этом свидетельствуют данные портала Системы жизнеобеспечения города.

Больше тысячи домов остались без электричества в двух районах Новосибирска, об этом свидетельствуют данные портала Системы жизнеобеспечения города.

Без электричества остаются 810 домов на улицах Кубовой, Доброй, Арктической, Бессемера, Кулундинской и других. Причина — Аварийное отключение ТП-561, 562 и других. Ожидается, что электричество появится в 15 часов.

Также без электричества остаются 242 дома в Дзержинском районе на улицах Каширской, Коломенкой, Коминтерна, Москворецкой. Причина — Замена трансформатора на ТП-448.

Ожидается, что электричество восстановят к 15 часам.

«Вести будут следить за развитием событий.

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