Краснодарские полицейские спасли парня от падения с 9 этажа
Находясь в состоянии наркотического опьянения, в любую минуту он мог сорваться вниз.
Находясь в состоянии наркотического опьянения, в любую минуту он мог сорваться вниз.
В дежурную часть полиции Краснодара поступило сообщение о том, что в окне 9 этажа многоэтажного жилого дома находится молодой человек и намеревается спрыгнуть вниз. На место незамедлительно был направлен ближайший наряд
Поднявшись на 9 этаж дома, они обнаружили там мужчину. Увидев полицейских, парень заявил, что его
Оценив обстановку и состояние молодого человека, Анатолий Копицкий вступил с ним в переговоры и смог максимально приблизиться к нему. Уже через две минуты полицейскому удалось схватить парня и затащить его обратно в дом. При этом тот активно сопротивлялся.
По результатам медосвидетельствования было установлено, что 23-летний краснодарец находился в состоянии наркотического опьянения.
Сотрудникам полиции руководством городского объявлена благодарность, сообщает «Югополису»