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10:44 (мск), источник: Югополис

Краснодарские полицейские спасли парня от падения с 9 этажа

Находясь в состоянии наркотического опьянения, в любую минуту он мог сорваться вниз.

В дежурную часть полиции Краснодара поступило сообщение о том, что в окне 9 этажа многоэтажного жилого дома находится молодой человек и намеревается спрыгнуть вниз. На место незамедлительно был направлен ближайший наряд патрульно-постовой службы в составе командира отделения отдельного батальона ППСП сержанта полиции Александра Ступченко и инспектора батальона младшего лейтенанта полиции Анатолия Копицкого.

Поднявшись на 9 этаж дома, они обнаружили там мужчину. Увидев полицейских, парень заявил, что его кто-то преследует. При этом он сидел на краю подоконника и в любую минуту мог сорваться вниз.

Оценив обстановку и состояние молодого человека, Анатолий Копицкий вступил с ним в переговоры и смог максимально приблизиться к нему. Уже через две минуты полицейскому удалось схватить парня и затащить его обратно в дом. При этом тот активно сопротивлялся.

По результатам медосвидетельствования было установлено, что 23-летний краснодарец находился в состоянии наркотического опьянения.

Сотрудникам полиции руководством городского объявлена благодарность, сообщает «Югополису» пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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