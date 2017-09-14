Экс-глава Инкермана осужден за мошенничество
14 сентября.
14 сентября.
«Занимая должность главы Инкермана, в
Он признан виновным по ч. 1 ст. 292 (служебный подлог) и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса России (мошенничество).
Нахимовский райсуд назначил
Вместе с тем, осужденный освобожден от наказания в виде лишения свободы, поскольку ему засчитали срок содержания под стражей и время нахождения под домашним арестом во время следствия и рассмотрения дела в суде.
Фамилия бывшего главы Инкермана в
Инкерман — небольшой город на