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11:26 (мск), источник: Интерфакс

Экс-глава Инкермана осужден за мошенничество

14 сентября. Interfax-Russia.ru — Суд в Севастополе вынес приговор бывшему главе Инкермана, признав его виновным в мошенничестве и служебном подлоге, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя в четверг.

«Занимая должность главы Инкермана, в июле-августе 2015 года мошенническим путем с использованием своего служебного положения пытался завладеть 800 тысячами рублей, но умысел до конца не довел, его действия пресекли сотрудники правоохранительных органов», — говорится в пресс-релизе.

Он признан виновным по ч. 1 ст. 292 (служебный подлог) и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса России (мошенничество).

Нахимовский райсуд назначил экс-руководителю города наказание в виде двух лет лишения свободы с ограничением свободы на полтора года. Также ему запретили три года работать на госслужбе или в органах местного самоуправления.

Вместе с тем, осужденный освобожден от наказания в виде лишения свободы, поскольку ему засчитали срок содержания под стражей и время нахождения под домашним арестом во время следствия и рассмотрения дела в суде.

Фамилия бывшего главы Инкермана в пресс-релизе не указана.

Инкерман — небольшой город на юго-западе Крымского полуострова с населением более 10 тыс. человек, он входит в состав Балаклавского района Севастополя.

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