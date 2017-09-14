Из-за трех серьезных ДТП в Кишиневе образовались жуткие пробки

Источник: Actualitati.md

Так, первая произошла с участием кареты скорой помощи у Metro-2 по направлению в сторону Ворот города из аэропорта. Там столкнулись четыре автомобиля.

Вторая авария произошла на Измаильском мосту. Здесь столкнулись четыре автомобиля: два легковых и два микроавтобуса. Третье ДТП случилось в секторе Рышкановка, на пересечении улиц Флорилор и Мирон Костин.