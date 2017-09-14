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11:03 (мск), источник: Actualitati.md

Из-за трех серьезных ДТП в Кишиневе образовались жуткие пробки

Три страшные аварии на главных дорогах столицы стали причиной серьезных заторов.

Источник: Actualitati.md

Так, первая произошла с участием кареты скорой помощи у Metro-2 по направлению в сторону Ворот города из аэропорта. Там столкнулись четыре автомобиля.

Вторая авария произошла на Измаильском мосту. Здесь столкнулись четыре автомобиля: два легковых и два микроавтобуса. Третье ДТП случилось в секторе Рышкановка, на пересечении улиц Флорилор и Мирон Костин.

Из-за аварий на перечисленных участках дорог образовались километровые пробки. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

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