Двое хабаровчан пытались вывезти за границу почти 30 тонн рыбы

Хабаровск, 14 сентября, AmurMedia.

За контрабанду лосося на сумму более 4,6 млн рублей двух хабаровчан будут судить в ЕАО. Пытаясь вывезти за границу около 30 тонн рыбы, на таможне они предоставили недостоверные сведения о товаре, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт прокуратуры ЕАО.

Прокуратура Еврейской автономной области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего и 44-летнего, ранее не судимых жителей г. Хабаровска.

Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 226.1. УК РФ (организация незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегических важных ресурсов в крупном размере), ч. 1 ст. 226 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегических важных ресурсов в крупном размере).

Уголовное дело расследовано следственным отделом УФСБ России по ЕАО.

Установлено, что в августе 2016 года обвиняемые, действуя по предварительному сговору, во время международной перевозки груза пытались вывезти за границу 29,6 тонн рыбы — лосося тихоокеанского, стоимостью более 4,6 млн рублей. Они поместили рыбу в кабину грузового автомобиля, в целях скрыть указанный товар от таможенного контроля. Прибыв на территорию международного пункта пропуска, они предоставили таможенные документы на перевозимый груз, содержащие недостоверные сведения о товаре.