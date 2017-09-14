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11:16 (мск), источник: AmurMedia.ru

Двое хабаровчан пытались вывезти за границу почти 30 тонн рыбы

На таможне они предоставили недостоверные сведения.

Хабаровск, 14 сентября, AmurMedia.

За контрабанду лосося на сумму более 4,6 млн рублей двух хабаровчан будут судить в ЕАО. Пытаясь вывезти за границу около 30 тонн рыбы, на таможне они предоставили недостоверные сведения о товаре, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт прокуратуры ЕАО.

Прокуратура Еврейской автономной области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего и 44-летнего, ранее не судимых жителей г. Хабаровска.

Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 226.1. УК РФ (организация незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегических важных ресурсов в крупном размере), ч. 1 ст. 226 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегических важных ресурсов в крупном размере).

Уголовное дело расследовано следственным отделом УФСБ России по ЕАО.

Установлено, что в августе 2016 года обвиняемые, действуя по предварительному сговору, во время международной перевозки груза пытались вывезти за границу 29,6 тонн рыбы — лосося тихоокеанского, стоимостью более 4,6 млн рублей. Они поместили рыбу в кабину грузового автомобиля, в целях скрыть указанный товар от таможенного контроля. Прибыв на территорию международного пункта пропуска, они предоставили таможенные документы на перевозимый груз, содержащие недостоверные сведения о товаре.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением прокуратурой области направлено в суд для рассмотрения по существу.

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