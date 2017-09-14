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11:15 (мск), источник: Om1.ru

В Омске эвакуировали Дом печати из-за пожарной сигнализации

Устройство срабатывало несколько раз.

Источник: Om1.ru

Как стало известно порталу Om1.ru, в Омске срочно эвакуировали арендаторов помещений в Доме печати. Однако причиной стала не волна «минирований», накрывших город 11—12 сентября, а совершенно иная причина.

Как оказалось, несколько раз в здании срабатывала пожарная сигнализация, которая и стала причиной эвакуации сотрудников.

Отметим, что в здании бывшего Дома печати находятся редакции ряда омских изданий.

Напомним, что за 11—12 сентября было «заминировано» 56 помещений развлекательных центров. А в мэрию Омска сообщение о взрывном устройстве поступало дважды. По предварительным данным, звонки могли идти с Украины.

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