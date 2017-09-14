В Омске эвакуировали Дом печати из-за пожарной сигнализации
Устройство срабатывало несколько раз.
Устройство срабатывало несколько раз.
Как стало известно порталу Om1.ru, в Омске срочно эвакуировали арендаторов помещений в Доме печати. Однако причиной стала не волна «минирований», накрывших город
Как оказалось, несколько раз в здании срабатывала пожарная сигнализация, которая и стала причиной эвакуации сотрудников.
Отметим, что в здании бывшего Дома печати находятся редакции ряда омских изданий.
Напомним, что за