У подъезда дома на ул. Горького рецидивист ограбил пенсионерку

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Пионерского, подозреваемого в ограблении пенсионерки. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе областного УМВД в четверг.

Преступление было совершено 12 сентября около 11:00 у подъезда одного из домов на улице Горького в Калининграде. Злоумышленник вырвал из рук 74-летней женщины сумку, в которой находился кошелек, документы и банковские карты, после чего скрылся с места преступления. Сумма ущерба составила 5 тыс рублей.

Подозреваемого задержали полицейские патрульно-постовой службы и сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. У мужчины изъяли похищенную у пенсионерки сумку.