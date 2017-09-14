У подъезда дома на ул. Горького рецидивист ограбил пенсионерку
Подозреваемый задержан.
Подозреваемый задержан.
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Пионерского, подозреваемого в ограблении пенсионерки. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в
Преступление было совершено 12 сентября около 11:00 у подъезда одного из домов на улице Горького в Калининграде. Злоумышленник вырвал из рук 74-летней женщины сумку, в которой находился кошелек, документы и банковские карты, после чего скрылся с места преступления. Сумма ущерба составила 5 тыс рублей.
Подозреваемого задержали полицейские
Задержанного доставили в дежурную часть полиции. Злоумышленнику грозит до 4 лет лишения свободы. Ранее подозреваемый был судим за причинение смерти по неосторожности.