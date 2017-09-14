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11:33 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Пожилая женщина выпала из автобуса в Братске

Полиция разыскивает очевидцев инцидента.

Пожилая женщина выпала из автобуса № 1 на улице 25-летия БГС в районе Падун в Братске. Сотрудники полиции разыскивают свидетелей произошедшего. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в отделе пропаганды МУ МВД России «Братское».

Пожилая женщина выпала при выходе из автобуса № 1 на общественной остановке «УГЭ». Транспорт двигался из Энергетика в Падун. Известно, что пострадавшая получила телесные повреждения.

Свидетелей происшествия просят обратиться по телефонам: 8 (3953) 44−22−46, 8 (3953) 44−22−44, 8 (3953) 44−22−49 или лично по адресу: улица Пихтовая, 36, ОГИБДД МУ МВД России «Братское».

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