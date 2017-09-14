Пожилая женщина выпала из автобуса в Братске
Полиция разыскивает очевидцев инцидента.
Полиция разыскивает очевидцев инцидента.
Пожилая женщина выпала из автобуса № 1 на улице 25-летия БГС в районе Падун в Братске. Сотрудники полиции разыскивают свидетелей произошедшего. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в отделе пропаганды МУ МВД России «Братское».
Пожилая женщина выпала при выходе из автобуса № 1 на общественной остановке «УГЭ». Транспорт двигался из Энергетика в Падун. Известно, что пострадавшая получила телесные повреждения.
Свидетелей происшествия просят обратиться по телефонам: