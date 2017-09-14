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12:01 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Ограждение балкона обрушилось на участковый пункт полиции в Минусинске

Инцидент произошел накануне в одном из домов на Абаканской улице.

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Обрушение перекрытий балкона жилого дома на участковый пункт полиции произошло в городе Минусинске Красноярского края. В результате ЧП никто не пострадал. Видео публикует местное издание «Среда24».

Инцидент произошел накануне в одном из домов на Абаканской улице.

По словам очевидцев, металлические перекрытия балкона с частями цемента рухнули на крыльцо участкового пункта полиции № 2.

В ближайшее время специалистам отдела архитектуры и градостроительства мэрии Минусинска предстоит установить причины обрушения основания балкона.

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