Ограждение балкона обрушилось на участковый пункт полиции в Минусинске
Инцидент произошел накануне в одном из домов на Абаканской улице.
Инцидент произошел накануне в одном из домов на Абаканской улице.
Обрушение перекрытий балкона жилого дома на участковый пункт полиции произошло в городе Минусинске Красноярского края. В результате ЧП никто не пострадал. Видео публикует местное издание «Среда24».
Инцидент произошел накануне в одном из домов на Абаканской улице.
По словам очевидцев, металлические перекрытия балкона с частями цемента рухнули на крыльцо участкового пункта полиции № 2.
В ближайшее время специалистам отдела архитектуры и градостроительства мэрии Минусинска предстоит установить причины обрушения основания балкона.