В центре Екатеринбурга строители спровоцировали потоп
В центре Екатеринбурга, на улице Народной Воли сегодня произошел прорыв трубы холодного водоснабжения.
В центре Екатеринбурга, на улице Народной Воли сегодня произошел прорыв трубы холодного водоснабжения.
В результате образовался потоп: вода льется по тротуарам и проезжей части, сообщают очевидцы.
В Водоканале агентству ЕАН сообщили, что на место происшествия уже выехала бригада. Предположительно, причиной аварии стали строительные работы на улице Хохрякова.