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11:32 (мск), источник: ЕАН

В центре Екатеринбурга строители спровоцировали потоп

В центре Екатеринбурга, на улице Народной Воли сегодня произошел прорыв трубы холодного водоснабжения.

В результате образовался потоп: вода льется по тротуарам и проезжей части, сообщают очевидцы.

В Водоканале агентству ЕАН сообщили, что на место происшествия уже выехала бригада. Предположительно, причиной аварии стали строительные работы на улице Хохрякова.

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