СК расследует дело о браконьерах, расстрелявших машину охотоведов в заказнике Кирзинский

Источник: Вести - Новосибирск

Напомним, в начале недели «Вести» рассказывали об инциденте в природном заказнике Кирзинский. Два экипажа федеральных инспекторов — во время ночного рейда обнаружили группу браконьеров, которые разделывали тушу убитой косули. Заметив патрульных, преступники открыли огонь из ружей. Чудом, никто не пострадал. А вот машины были выведены из строя. В них насчитали несколько десятков пробоин в каждой. Сегодня правоохранители продолжают поиски стрелков. Руководство заказника патрулирующих в ту ночь инспекторов обещает наградить.

Вячеслав Ермолик, Заместитель директора по охране территории государственного природного заказника Кирзинский: «Я считаю, что люди проявили гражданский героизм. Вопрос о награждении инспекторского состава, либо поощрении — это будет решать руководство заповедника Саяно-Шушенский, к которому мы относимся. Мы все документы туда отправили. Но сейчас самое главное — раскрыть это преступление по горячим следам. Потому что принцип неотвратимости наказания — он должен доминировать в этой ситуации».