СК расследует дело о браконьерах, расстрелявших машину охотоведов в заказнике Кирзинский
Дело о браконьерах, устроивших стрельбу в заказнике Кирзинский, сегодня передали в следственный комитет.
Дело о браконьерах, устроивших стрельбу в заказнике Кирзинский, сегодня передали в следственный комитет.
Напомним, в начале недели «Вести» рассказывали об инциденте в природном заказнике Кирзинский. Два экипажа федеральных инспекторов — во время ночного рейда обнаружили группу браконьеров, которые разделывали тушу убитой косули. Заметив патрульных, преступники открыли огонь из ружей. Чудом, никто не пострадал. А вот машины были выведены из строя. В них насчитали несколько десятков пробоин в каждой. Сегодня правоохранители продолжают поиски стрелков. Руководство заказника патрулирующих в ту ночь инспекторов обещает наградить.
Вячеслав Ермолик, Заместитель директора по охране территории государственного природного заказника Кирзинский: «Я считаю, что люди проявили гражданский героизм. Вопрос о награждении инспекторского состава, либо поощрении — это будет решать руководство заповедника
На месте преступления были обнаружены гильзы. Правоохранители забрали их на экспертизу. Результаты станут известны в ближайшие дни. Возможно, это поможет установить личности браконьеров. .