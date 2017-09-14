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11:36 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Полиция и волонтёры ищут пропавшего молодого врача в Тогучинском районе

Ушёл на работу и не вернулся. В Тогучинском районе сегодня ищут заведующего участковой больницей, который ушел на обход пациентов и до сих пор о его местонахождении ничего не известно. Молодого человека ищут и полиция, и волонтёры. Сейчас в селе Коурак — где последний раз видели пропавшего — работает съемочная группа «Вестей».

Источник: Вести - Новосибирск

Игорь Капориков, корреспондент: Сегодня в селе Коурак продолжаются поиски 26-летнего Романа Килина. Молодой врач неделю назад вышел на обход пациентов в селе и на работу больше не вернулся. Как нам стало известно, накануне Роман вместе со своей девушкой подали заявление в ЗАГС. 14 октября у них должна была состояться свадьба. В этот день Роман собирался вернуться к невесте, которая живёт в Тогучине. Передвигался он исключительно автостопом, не любил ездить на автобусах. Коллеги считают, что в этот день он выбрал именно такой способ передвижения. Поиск Романа начался 9 сентября силами полиции волонтёров отряда «Лиза Алерт». Но пока безуспешно.

Во время загрузки произошла ошибка.

Были проверены ближайшие деревни и маршруты, по которым он мог отправиться в Тогучин. Врач объявлен в розыск. В последний раз Романа видели в клетчатой рубашке и синих джинсах в одном из сельских магазинов. Куда он отправился дальше — никто не знает. Медсестры рассказали, что коллега страдает сахарным диабетом. Сейчас родителей Романа вызвали в районное РУВД. Мы следим за развитием событий.

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