Полиция и волонтёры ищут пропавшего молодого врача в Тогучинском районе

Игорь Капориков, корреспондент: Сегодня в селе Коурак продолжаются поиски 26-летнего Романа Килина. Молодой врач неделю назад вышел на обход пациентов в селе и на работу больше не вернулся. Как нам стало известно, накануне Роман вместе со своей девушкой подали заявление в ЗАГС. 14 октября у них должна была состояться свадьба. В этот день Роман собирался вернуться к невесте, которая живёт в Тогучине. Передвигался он исключительно автостопом, не любил ездить на автобусах. Коллеги считают, что в этот день он выбрал именно такой способ передвижения. Поиск Романа начался 9 сентября силами полиции волонтёров отряда «Лиза Алерт». Но пока безуспешно.