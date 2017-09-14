В Уфе наркоман разгромил магазин игрушек и украл машинки с радиоуправлением
В Уфе наркоман украл радиоуправляемые машинки из магазина игрушек, сообщает Росгвардия.
В Уфе наркоман украл радиоуправляемые машинки из магазина игрушек, сообщает Росгвардия.
По предварительным данным, 24-летний подозреваемый разбил стеклянную дверь магазина урной, проник внутрь и похитил машины с радиоуправлением. Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей.
Поймать преступника стражам порядка удалось после того, как владельцы магазина нажали на тревожную кнопку. Сперва подозреваемый оказывал сопротивление аресту, но потом сдался и рассказал о содеянном. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.