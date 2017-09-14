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11:27 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 38 жильцов

Пожар случился сегодня около 11 часов утра. В Затоне в доме по улице Ахметова 318/1 на 8 этаже загорелся балкон.

В результате были эвакуированы 38 жильцов дома.

Огонь был потушен за 20 минут. В ликвидации пожара участвовали 25 спасателей и 9 единиц техники, сообщает МЧС по РБ. Причины случившегося и информация о пострадавших уточняется.

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