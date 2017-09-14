Суд продлил срок ареста экс-ректору КХТИ Герману Дьяконову

15 августа решением Вахитовского суда Казани экс-ректор КНИТУ-КХТИ был помещен под стражу. Дьяконова подозревают в хищении денег, которые крупная госкомпания перечисляла вузу в виде пожертвований. По данным следствия, деньги тратились на проведение тематических семинаров компании. Договоры заключались на суммы, не превышающие 499 тысяч рублей, что позволяло избежать проведения тендера. Также анализ показал, что на проведение двух семинаров было потрачено не больше 70—80 тысяч рублей, оставшиеся деньги были похищены.