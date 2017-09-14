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11:54 (мск), источник: ИА Татар-информ

Суд продлил срок ареста экс-ректору КХТИ Герману Дьяконову

Экс-ректора КНИТУ-КХТИ подозревают в мошенничестве.

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 14 сентября, «Татар-информ»). Вахитовский районный суд Казани продлил срок содержания под стражей экс-ректору КНИТУ-КХТИ до 17 ноября.

Напомним, Герман Дьяконов обвиняется в мошенничестве. Согласно ходатайству следователей, по данному делу необходимо допросить ряд свидетелей, среди которых, в том числе, сотрудники «Газпрома».

15 августа решением Вахитовского суда Казани экс-ректор КНИТУ-КХТИ был помещен под стражу. Дьяконова подозревают в хищении денег, которые крупная госкомпания перечисляла вузу в виде пожертвований. По данным следствия, деньги тратились на проведение тематических семинаров компании. Договоры заключались на суммы, не превышающие 499 тысяч рублей, что позволяло избежать проведения тендера. Также анализ показал, что на проведение двух семинаров было потрачено не больше 70—80 тысяч рублей, оставшиеся деньги были похищены.

Признательные показания против своего бывшего начальника дали экс-проректор КНИТУ Александр Кочнев и бывший ассистент кафедры Инноватики в химической технологии КНИТУ-КХТИ Игорь Дубовик.

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