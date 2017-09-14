В Татарстане обнаружили почти килограмм наркотиков из Китая

Татарстанские таможенники и сотрудники МВД РФ по РТ задержали гражданина РФ, который получал посылку с наркотическими веществами, поступившую на таможенную территорию ЕАЭС из Китая.

В посылке был концентрат сильнодействующего синтетического наркотического средства общей массой 998,45 грамма, сообщает пресс-служба Татарстанской таможни. Наркотическое средство предназначалось для реализации наркопотребителям на территории Альметьевска, Набережных Челнов, Казани. Его планировали распространить через «закладки». Ориентировочная стоимость изъятого наркотического средства на «черном рынке» может составлять 15 млн рублей.

Вскоре Татарстанская таможня совместно с отделом по контролю за оборотом наркотиков МВД России по Альметьевскому району задержали гражданина, который должен было получить контрабандный груз для дальнейшей реализации мелкооптовых партий на территории республики. У него нашли 100 граммов наркотических средств, электронные весы, пакеты для мелкооптовой реализации наркотических средств в тайниковых закладках.