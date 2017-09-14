В Татарстане обнаружили почти килограмм наркотиков из Китая
Татарстанская таможня перекрыла контрабандный канал синтетических наркотиков в особо крупных размерах.
Татарстанская таможня перекрыла контрабандный канал синтетических наркотиков в особо крупных размерах.
Татарстанские таможенники и сотрудники МВД РФ по РТ задержали гражданина РФ, который получал посылку с наркотическими веществами, поступившую на таможенную территорию ЕАЭС из Китая.
В посылке был концентрат сильнодействующего синтетического наркотического средства общей массой 998,45 грамма, сообщает
Вскоре Татарстанская таможня совместно с отделом по контролю за оборотом наркотиков МВД России по Альметьевскому району задержали гражданина, который должен было получить контрабандный груз для дальнейшей реализации мелкооптовых партий на территории республики. У него нашли 100 граммов наркотических средств, электронные весы, пакеты для мелкооптовой реализации наркотических средств в тайниковых закладках.
Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.4 ст. 229.1 УК РФ по факту контрабанды наркотических средств в особо крупных размерах. В отношении причастных к незаконному обороту наркотических средств лиц возбуждены уголовные дела по ч.3ст.30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ по факту приготовления к сбыту наркотических средств в особо крупных размерах. Ведется следствие.