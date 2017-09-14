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11:39 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Сочи заключенный пытался сбежать и попал под поезд

Мужчину буквально разорвало на две части под колесами локомотива.

Накануне, на железной дороге в Сочи заключенный пытался совершить побег от конвоира. Убегая от сотрудников полиции, мужчина попал под поезд на платформе Лазаревское. Как сообщают источники в силовых структурах края, конвой посадил заключенных на корточки спиной к платформе, чтобы позже отвезти их к месту заключения в Сочи. Один из конвоируемых попытался сбежать от стражей порядка и бросился бежать через железную дорогу. Полицейские смогли задержать беглеца за ноги, но в это момент ехал поезд и осужденный попал под колеса. Его буквально разрезало пополам в районе поясницы.

Известно, что погибший был осужден за сексуальное насилие и имел нарушения психики.

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