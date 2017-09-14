Медики в Гагинском районе Нижегородской области ответят перед судом за гибель пациента
Согласно результатам
Согласно результатам
По информации регионального СУ СК РФ, 14 апреля 2016 года 53-летний мужчина обратился на прием к
Врач осуществляла первичный прием пациента в отделении терапии, проводила назначение обследований и медикаментозной терапии, а также осуществляла наблюдение за ним до 15 часов 42 минут — до конца своего рабочего дня.
В тот же день в 20 часов 25 минут в связи с резким ухудшением состояния пациента в терапевтическое отделение медсестрой был вызван дежурный врач. Проведенные в течение получаса реанимационные мероприятия к положительным результатам не привели, и в 20 часов 55 минут пациент скончался. Установлено, что дежурный врач не являлся специалистом по профилю «терапия» и не имел права вести больных по данной специальности.
Согласно результатам
В ходе предварительного следствия обвиняемые вину в инкриминируемом им деянии не признали, им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.