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11:31 (мск), источник: НТА-Приволжье

Медики в Гагинском районе Нижегородской области ответят перед судом за гибель пациента

Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила от отека головного мозга.

Источник: Reuters

По информации регионального СУ СК РФ, 14 апреля 2016 года 53-летний мужчина обратился на прием к врачу-отоларингологу с жалобами на длительное кровотечение из носа. Врачом был поставлен диагноз: носовое кровотечение, а также назначена консультация терапевта, которая в свою очередь поставила пациенту диагноз: гипертоническая болезнь, кризисное течение, осложненное носовым кровотечением, после чего ей было принято решение о экстренной госпитализации мужчины в терапевтическое отделение Гагинской ЦРБ.

Врач осуществляла первичный прием пациента в отделении терапии, проводила назначение обследований и медикаментозной терапии, а также осуществляла наблюдение за ним до 15 часов 42 минут — до конца своего рабочего дня.

В тот же день в 20 часов 25 минут в связи с резким ухудшением состояния пациента в терапевтическое отделение медсестрой был вызван дежурный врач. Проведенные в течение получаса реанимационные мероприятия к положительным результатам не привели, и в 20 часов 55 минут пациент скончался. Установлено, что дежурный врач не являлся специалистом по профилю «терапия» и не имел права вести больных по данной специальности.

Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила от отека головного мозга в результате имевшихся у него заболеваний — дисциркуляторной энцефалопатии и гипертонической болезни. При должном наблюдении в стационаре можно было избежать летального исхода.

В ходе предварительного следствия обвиняемые вину в инкриминируемом им деянии не признали, им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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