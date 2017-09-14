В Самарской области вновь объявили штормовое предупреждение

Источник: AP 2017

В связи с этим ГУ МЧС по Самарской области напоминает о правилах поведения в пожароопасный сезон:

не разводить костер в лесу или на торфянике (даже вблизи водоёмов);.

не поджигать сухую траву на полях или полянах в лесу;.

не бросать непотушенные спички или сигареты, не пользоваться в лесу различными пиротехническими изделиями — петардами, бенгальскими огнями и т. п. ;.

не заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах — искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;.

нельзя оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы.