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11:58 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самарской области вновь объявили штормовое предупреждение

В Самарской области в период с 15 по 19 сентября объявлено штормовое предупреждение. Это связано с тем, что в регионе сохраняется высокая пожарная опасность лесов — 5 класс.

Источник: AP 2017

В связи с этим ГУ МЧС по Самарской области напоминает о правилах поведения в пожароопасный сезон:

не разводить костер в лесу или на торфянике (даже вблизи водоёмов);.

не поджигать сухую траву на полях или полянах в лесу;.

не бросать непотушенные спички или сигареты, не пользоваться в лесу различными пиротехническими изделиями — петардами, бенгальскими огнями и т. п. ;.

не заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах — искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;.

нельзя оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы.

В случае возникновения пожара звонить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области: 8−800−100−94−00 (круглосуточно) или по единому телефону пожарных и спасателей: 101, 01.

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