В Самарской области вновь объявили штормовое предупреждение
В Самарской области в период с 15 по 19 сентября объявлено штормовое предупреждение. Это связано с тем, что в регионе сохраняется высокая пожарная опасность лесов — 5 класс.
В Самарской области в период с 15 по 19 сентября объявлено штормовое предупреждение. Это связано с тем, что в регионе сохраняется высокая пожарная опасность лесов — 5 класс.
В связи с этим ГУ МЧС по Самарской области напоминает о правилах поведения в пожароопасный сезон:
не разводить костер в лесу или на торфянике (даже вблизи водоёмов);.
не поджигать сухую траву на полях или полянах в лесу;.
не бросать непотушенные спички или сигареты, не пользоваться в лесу различными пиротехническими изделиями — петардами, бенгальскими огнями
не заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах — искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;.
нельзя оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы.
В случае возникновения пожара звонить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области: 8−800−100−94−00 (круглосуточно) или по единому телефону пожарных и спасателей: 101, 01.