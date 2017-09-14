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11:54 (мск), источник: Интерфакс

Почти все звонки о «минировании» в российских городах поступили с Украины

По словам источника «Интерфакса», были сделаны с помощью IP-телефонии с украинских устройств.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU — Практически все звонки с сообщениями об угрозе взрывов в российских городах поступали по интернет-каналам с территории Украины, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

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Технические исследования показывают, что более 90% таких звонков поступило по каналам IP-телефонии с устройств, находящихся на территории Украины, сказал собеседник агентства.

Кроме этого, по его словам, фонетический анализ сообщений также позволил сделать вывод о принадлежности абонентов к соседнему государству.

Как сообщалось, в последние дни правоохранительные органы во многих регионах РФ фиксируют массовые анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах на различных объектах — аэропортах, вокзалах, гостиницах, школах, торговых центрах, учреждениях и прочих.

Во всех случаях людей эвакуировали из зоны риска. Только в Москве за прошедшие сутки, по данным источника «Интерфакса», из-за более чем 60 таких сигналов было эвакуировано свыше 100 тыс. человек, в том числе с Красной площади.

Ни одно из этих предупреждений не подтвердилось.

По фактам заведомо ложных сообщений об акте терроризма возбуждены уголовные дела (ст. 207 УК РФ). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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