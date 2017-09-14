Почти все звонки о «минировании» в российских городах поступили с Украины
По словам источника «Интерфакса», были сделаны с помощью
По словам источника «Интерфакса», были сделаны с помощью
Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU — Практически все звонки с сообщениями об угрозе взрывов в российских городах поступали по
Технические исследования показывают, что более 90% таких звонков поступило по каналам
Кроме этого, по его словам, фонетический анализ сообщений также позволил сделать вывод о принадлежности абонентов к соседнему государству.
Как сообщалось, в последние дни правоохранительные органы во многих регионах РФ фиксируют массовые анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах на различных объектах — аэропортах, вокзалах, гостиницах, школах, торговых центрах, учреждениях и прочих.
Во всех случаях людей эвакуировали из зоны риска. Только в Москве за прошедшие сутки, по данным источника «Интерфакса»,
По фактам заведомо ложных сообщений об акте терроризма возбуждены уголовные дела (ст. 207 УК РФ). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.