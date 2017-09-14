Троих нелегалов депортируют из России после рейда в Хабаровске

Стражи порядка приехали на базу с проверкой, получив информацию о том, что работники могут быть причастны к распространению наркотиков. Запрещенных веществ полиция не обнаружила, а вот у сотрудников миграционной службы после рейда прибавилось работы: в павильонах прятались нелегалы.

Полицейские проверили документы у 25 приезжих из Китая, Азербайджана и Таджикистана. На шестерых составили административные протоколы. В принудительном порядке Россию покинут трое китайцев, которые приехали по коммерческой визе. В Хабаровске эти мужчины трудились разнорабочими. Еще у троих иностранцев были проблемы с документами — они заплатят штраф. К ответственности привлекут и работодателей нелегалов.