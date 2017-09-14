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12:11 (мск), источник: Губерния онлайн

Троих нелегалов депортируют из России после рейда в Хабаровске

Полицейские искали наркотики, но вместо них обнаружили гастарбайтеров.

Источник: Губерния онлайн

На оптово-розничной базе в Железнодорожном районе Хабаровска полицейские задержали троих нелегальных мигрантов, сообщает портал «Губерния».

Стражи порядка приехали на базу с проверкой, получив информацию о том, что работники могут быть причастны к распространению наркотиков. Запрещенных веществ полиция не обнаружила, а вот у сотрудников миграционной службы после рейда прибавилось работы: в павильонах прятались нелегалы.

Полицейские проверили документы у 25 приезжих из Китая, Азербайджана и Таджикистана. На шестерых составили административные протоколы. В принудительном порядке Россию покинут трое китайцев, которые приехали по коммерческой визе. В Хабаровске эти мужчины трудились разнорабочими. Еще у троих иностранцев были проблемы с документами — они заплатят штраф. К ответственности привлекут и работодателей нелегалов.

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