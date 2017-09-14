В отделении «Почты России» в Омской области обвалился потолок
Очередное отделение «Почты России», на сей раз сельское, разрушается и остро нуждается в серьезном ремонте.
Очередное отделение «Почты России», на сей раз сельское, разрушается и остро нуждается в серьезном ремонте.
Житель села Азово Владимир Гельфенштейн в соцсетях сообщает, что в отделении обвалился потолок, а света нет уже вторую неделю.
Запись автор подкрепил красноречивой видеозаписью. На ролике видно, что отделение находится в плачевном состоянии, в помещении творится хаос — обрушен потолок, жалюзи, свисают провода, крепления для плит потолка.
Как отмечает автор, «никто не собирается ничего исправлять».
Напомним, за последние месяца эта плачевная ситуация — далеко не первая.
Не так давно в одном из городских отделений № 119 также обвалился потолок, в соцсетях омичи жаловались на отделение № 46