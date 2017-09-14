Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Польша присоединилась к войне против Украины
Ученые выяснили, как правильно вести сидячий образ жизни
«Надела платье, как пальто»: светская львица о Светлане Бондарчук
Журнал, назвавший Путина собакой, ответил посольству России
Несбывшиеся преемники: кто будет следующим правителем России
Супервулканы грозят уничтожить человечество В NASA опасаются угрозы «страшнее любого астероида»
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала
Бузова, Пелагея, Ревва и другие на открытии сезона Comedy Club
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
"Мне сейчас очень сложно": Блёданс о расставании с мужем
Сеть критикует располневшую Собчак в бикини - СМИ
Журнал, назвавший Путина собакой, ответил посольству России
Эрдоган ответил США на критику сделки с Россией
48-летняя Блёданс комментирует развод с 35-летним мужем - СМИ
Кабаева из Дома-2 позирует без купальника - СМИ
Соловьев заявил о начале «канальных войн» из-за шутки Урганта
Стало известно о бизнесе сына Грефа
Фоторепортажи
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
17Королевская катастрофа
12:11 (мск), источник: Om1.ru

В отделении «Почты России» в Омской области обвалился потолок

Очередное отделение «Почты России», на сей раз сельское, разрушается и остро нуждается в серьезном ремонте.

Житель села Азово Владимир Гельфенштейн в соцсетях сообщает, что в отделении обвалился потолок, а света нет уже вторую неделю.

Запись автор подкрепил красноречивой видеозаписью. На ролике видно, что отделение находится в плачевном состоянии, в помещении творится хаос — обрушен потолок, жалюзи, свисают провода, крепления для плит потолка.

Из-за отсутствия условий, на почте не оказывают никаких услуг, жители села остались без посылок, писем, оплаты коммуналки и других услуг.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как отмечает автор, «никто не собирается ничего исправлять».

Напомним, за последние месяца эта плачевная ситуация — далеко не первая.

Не так давно в одном из городских отделений № 119 также обвалился потолок, в соцсетях омичи жаловались на отделение № 46 из-за отсутствия ремонта уже несколько десятилетий. Большой резонанс вызвала ситуация в отделении № 85 — современный электронный терминал на фоне облупившихся стен и стареньких абонентских ящичков рассмешил всю страну. Однако нет худа без добра — буквально через несколько дней после того, как отделение приобрело известность на всю Россию, в нем сделали ремонт.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Омская мэрия ждет погоды для начала отопительного сезона
Россия отказывается продавать свою дипсобственность в США
Набиуллина: банк «Открытие» возглавит Михаил Задорнов из ВТБ24
Госдеп одобрил размещение миротворцев на границе РФ и Украины
СМИ: 90% звонков о «минировании» в России поступили с Украины
В СК назвали сумму ущерба от действий замглавы ФСИН Коршунова
Сборная России опустилась на 64-е место в рейтинге ФИФА
Глава Минфина США запрашивал самолет ВВС для медового месяца
Спорт
Играли две слабые команды. Ничья в Мариборе — хороший результат «Спартак» не сумел поддержать почин ЦСКА и стартовал в Лиге Чемпионов гостевой ничьей с «Марибором»
Авто
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России Пять из пяти важнейших для россиян премьер немецкой выставки — кроссоверы и внедорожники. Совпадение?
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли На ТВ вернулось шоу по производству талантов — «Фабрика звезд». Вспоминаем самых ярких финалистов предыдущих «Фабрик», которым не удалось построить столь же яркую карьеру в шоу-бизнесе
Недвижимость
Часть россиян освободят от платы за капремонт домов
Дома реновации могут появиться в промзонах
7 вещей, которые должны быть в комнате школьника
Благоустройство московских улиц продолжат в 2018 году
Леди
Как одеться в масс-маркете и выглядеть на миллион Можно ли отправиться в недорогой магазин и выйти из него с покупками, которые ничуть не уступают дорогим дизайнерским вещам?
Дети
В одной семье девочки уже 70 лет идут в школу все в том же платье Семейная традиция нерушима – и юные представительницы семьи отправляются в подготовительный класс в желтом платье с лиловой отделкой.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь