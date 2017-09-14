В отделении «Почты России» в Омской области обвалился потолок

Не так давно в одном из городских отделений № 119 также обвалился потолок, в соцсетях омичи жаловались на отделение № 46 из-за отсутствия ремонта уже несколько десятилетий. Большой резонанс вызвала ситуация в отделении № 85 — современный электронный терминал на фоне облупившихся стен и стареньких абонентских ящичков рассмешил всю страну. Однако нет худа без добра — буквально через несколько дней после того, как отделение приобрело известность на всю Россию, в нем сделали ремонт.