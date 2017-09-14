Сегодня утром в Уфе по дороге из школы пропал 7-летний Булат Ахунзянов
В Уфе пропал 7-летний Булат Ахунзянов.
В Уфе пропал 7-летний Булат Ахунзянов.
Сегодня утром первоклассник Булат ушел из школы № 18, по адресу Мубарякова, 20/1 и домой не вернулся. «Мы смотрели записи с камер внутри школы, видно, как он уходит один. Снаружи школы камер нет. Спрашивали его одноклассников — никто не знает, куда он мог деться», — рассказывает мама мальчика, Эльза.
Также, мама сказала, что Булат был одет в черные брюки и шапку и синюю куртку. Всех, кто видел мальчика, просят сообщить по телефону