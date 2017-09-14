Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Страшная "украинская месть" России — больше уже не шутка
17 советов от самых старых людей планеты
«Надела платье, как пальто»: светская львица о Светлане Бондарчук
Туроператоры заявили об отправке россиян на отдых по 100 руб.
Родители, спасая сына, вместе с ним упали в кратер вулкана
Стихийный драйвер: «Ирма» и «Харви» взвинтили цены на нефть Как природные катаклизмы ударили по ценам на «черное золото»
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли
Ольга Бузова запускает собственное шоу на «Первом»
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
"Он меня бросил, чтоб я была счастлива": Блёданс о разводе
СМИ: разведенная Топурия фотографируется топлес
Журнал, назвавший Путина собакой, ответил посольству России
Эрдоган ответил США на критику сделки с Россией
48-летняя Блёданс комментирует развод с 35-летним мужем - СМИ
Кабаева из Дома-2 позирует без купальника - СМИ
Посольство РФ отреагировало на материал, где Путин назван собакой
Умерла депутат Госдумы Ирина Евтушенко
Фоторепортажи
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
17Королевская катастрофа
12:09 (мск), источник: PROUFU.ru

Сегодня утром в Уфе по дороге из школы пропал 7-летний Булат Ахунзянов

В Уфе пропал 7-летний Булат Ахунзянов.

Сегодня утром первоклассник Булат ушел из школы № 18, по адресу Мубарякова, 20/1 и домой не вернулся. «Мы смотрели записи с камер внутри школы, видно, как он уходит один. Снаружи школы камер нет. Спрашивали его одноклассников — никто не знает, куда он мог деться», — рассказывает мама мальчика, Эльза.

Также, мама сказала, что Булат был одет в черные брюки и шапку и синюю куртку. Всех, кто видел мальчика, просят сообщить по телефону +7 937 302−97−93, или 02.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Суд обязал парламент Башкирии рассмотреть вопрос о референдуме по выборности мэров
Диализ или смерть: пациенты Башкирии после опасной процедуры добираются домой на попутках
Россия отказывается продавать свою дипсобственность в США
Набиуллина: банк «Открытие» возглавит Михаил Задорнов из ВТБ24
Госдеп одобрил размещение миротворцев на границе РФ и Украины
СМИ: 90% звонков о «минировании» в России поступили с Украины
В СК назвали сумму ущерба от действий замглавы ФСИН Коршунова
Сборная России опустилась на 64-е место в рейтинге ФИФА
Глава Минфина США запрашивал самолет ВВС для медового месяца
Спорт
Играли две слабые команды. Ничья в Мариборе — хороший результат «Спартак» не сумел поддержать почин ЦСКА и стартовал в Лиге Чемпионов гостевой ничьей с «Марибором»
Авто
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России Пять из пяти важнейших для россиян премьер немецкой выставки — кроссоверы и внедорожники. Совпадение?
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли На ТВ вернулось шоу по производству талантов — «Фабрика звезд». Вспоминаем самых ярких финалистов предыдущих «Фабрик», которым не удалось построить столь же яркую карьеру в шоу-бизнесе
Недвижимость
Часть россиян освободят от платы за капремонт домов
Дома реновации могут появиться в промзонах
7 вещей, которые должны быть в комнате школьника
Благоустройство московских улиц продолжат в 2018 году
Леди
Как одеться в масс-маркете и выглядеть на миллион Можно ли отправиться в недорогой магазин и выйти из него с покупками, которые ничуть не уступают дорогим дизайнерским вещам?
Дети
В одной семье девочки уже 70 лет идут в школу все в том же платье Семейная традиция нерушима – и юные представительницы семьи отправляются в подготовительный класс в желтом платье с лиловой отделкой.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь