Сегодня утром в Уфе по дороге из школы пропал 7-летний Булат Ахунзянов

Сегодня утром первоклассник Булат ушел из школы № 18, по адресу Мубарякова, 20/1 и домой не вернулся. «Мы смотрели записи с камер внутри школы, видно, как он уходит один. Снаружи школы камер нет. Спрашивали его одноклассников — никто не знает, куда он мог деться», — рассказывает мама мальчика, Эльза.