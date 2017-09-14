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12:25 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронежской области в столкновении иномарки и автобуса «ПАЗ» погиб мужчина

В Воронежской области автомобилист на Peugeot разбился насмерть в столкновении с автобусом «ПАЗ». Авария произошла сегодня, 14 сентября, в 7:20 на Южном шоссе в Нововоронеже.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области

По предварительным данным, 36-летний мужчина на иномарке ехал со стороны Нововоронежа и столкнулся с автобусом «ПАЗ» (не рейсовым), который двигался по встречной полосе. Кто спровоцировал аварию — пока не установлено.

В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм скончался на месте. Чтобы достать несчастного из покорёженного авто — спасателям пришлось использовать спецоборудование. О состоянии мужчины, управлявшего автобусом — не сообщается.

Сейчас стражи порядка разбираются в обстоятельствах, которые привели к трагедии.

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