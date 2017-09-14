В Воронежской области в столкновении иномарки и автобуса «ПАЗ» погиб мужчина

По предварительным данным, 36-летний мужчина на иномарке ехал со стороны Нововоронежа и столкнулся с автобусом «ПАЗ» (не рейсовым), который двигался по встречной полосе. Кто спровоцировал аварию — пока не установлено.
В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм скончался на месте. Чтобы достать несчастного из покорёженного авто — спасателям пришлось использовать спецоборудование. О состоянии мужчины, управлявшего автобусом — не сообщается.
Сейчас стражи порядка разбираются в обстоятельствах, которые привели к трагедии.