Пьяный рецидивист ударил ножом сожительницу в Братске
Возбуждено уголовное дело по данному факту.
Возбуждено уголовное дело по данному факту.
Пьяный 39-летний рецидивист ударил ножом 28-летнюю сожительницу, после чего пострадавшая потеряла сознание в одной из квартир по улице Обручева в Братске. По данному факту возбуждено уголовное дело «покушение на убийство». В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения — подписка о невыезде. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
«Следователями установлено, что компания из четырех человек, находясь в одной квартире по улице Обручева в Братске, распивала спиртные напитки. В
Расследование уголовного дела продолжается.