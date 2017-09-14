Пьяный рецидивист ударил ножом сожительницу в Братске

Пьяный 39-летний рецидивист ударил ножом 28-летнюю сожительницу, после чего пострадавшая потеряла сознание в одной из квартир по улице Обручева в Братске. По данному факту возбуждено уголовное дело «покушение на убийство». В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения — подписка о невыезде. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

«Следователями установлено, что компания из четырех человек, находясь в одной квартире по улице Обручева в Братске, распивала спиртные напитки. В какой-то момент произошла ссора между мужчинами. Женщины, опасаясь серьезных последствий, вызвали полицию. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 39-летний мужчина схватил нож и ударил свою 28-летнюю сожительницу, после чего женщина потеряла сознание. Оперативно прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности местный житель», — отметили в пресс-службе.