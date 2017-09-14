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12:51 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге столкнулись автобус и легковушка: есть пострадавшие

Сегодня утром в Екатеринбурге произошло ДТП на перекрестке улиц Краснофлотцев — Старых большевиков.

Водитель автобуса «Богдан», поворачивая налево на перекрестке, не предоставил преимущество в движении водителю автомашины «Лада Приора».

Как сообщили Накануне.RU в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, в результате аварии пострадали три пассажира «Лады Приора». С травмами различной степени тяжести пострадавшие госпитализированы в клиническую городскую больницу.

Пассажир, который сидел на переднем сидении автомобиля, не был пристегнут ремнём безопасности.

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