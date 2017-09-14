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12:25 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии «Газель» влетела в «Камаз», есть пострадавшие

ДТП случилось на Алексеевском перекрестке в Белебее.

Сегодня днем, 14 сентября, под Белебеем грузовая «Газель» на перекрестке влетела в «Камаз». Фотографии с места события происшествия почти сразу появились в социальных сетях.

Судя по всему, один из участников аварии не уступил дорогу второму. В итоге две грузовые машины столкнулись прямо на перекрестке. Удар был такой силы, что тяжелые автомобили раскидало по дороге словно игрушечные.

К несчастью, не обошлось без пострадавших — свидетели сообщают, что на место аварии прибыло несколько карет скорой помощи.

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