Жители Свирска помогли найти потерявшегося после прогулки мальчика
В Свирске добровольцы помогли найти 10-летнего мальчика, который 13 сентября 2017 года не вернулся домой после прогулки.
В Свирске добровольцы помогли найти 10-летнего мальчика, который 13 сентября 2017 года не вернулся домой после прогулки.
Как сообщает
Напомним, в полицию об исчезновении мальчика накануне заявила его мама. До этого взрослые родственники пытались найти его самостоятельно.
Полицейские осмотрели местность, где гулял мальчик, проверили окрестности, парки, опросили друзей и знакомых семьи. Вместе с полицейскими поиском ребенка занимались волонтеры.
Сотрудники полиции благодарят граждан, проявивших участие к судьбе мальчика и помогавших в его розыске. В ближайшее время полицейские поощрят двоих молодых жителей Свирска за оказанную помощь.