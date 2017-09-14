Жители Свирска помогли найти потерявшегося после прогулки мальчика

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, 14 сентября двое друзей увидели по телевизору ориентировку на разыскиваемого школьника, отправились на его поиски и заметили мальчика без видимых телесных повреждений на улице недалеко от его дома. Ребёнок рассказал, что остался переночевать у друга, т.к. вечером поднялся сильный ветер, и он испугался идти домой.