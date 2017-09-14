Следователи прекратили дело о самосожжении в прокуратуре Первоуральска

«В ходе расследования проводился целый комплекс следственных действий, которые явились основанием для прекращения уголовного дела в связи со смертью подозреваемого», — сообщил «Уралинформбюро» официальный представитель регионального СУ СКР Александр Шульга.

Инцидент с самосожжением в первоуральской прокуратуре произошел 24 марта 2017 года. Харисов, придя на прием к помощнику городского прокурора, стал обливать стены и пол бензином, после чего поджег горючее. От полученных ожогов мужчина скончался на месте.