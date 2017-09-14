В связи с гибелью 17-летнего школьника возбуждено уголовное дело

В Перми возбуждено уголовное дело по статье «Доведение несовершеннолетнего до самоубийства», в связи со смертью 17-летнего Алексея А., тело которого нашли возле чусовского моста.



Как пояснили «Новостям Перми» в СУ СКР по краю, возбуждение уголовного дела по этой статье не означает, что подростка действительно могли довести до самоубийства. Это было сделано, чтобы детально разобраться в обстоятельствах его смерти.



Напомним, Алексей пропал 4 сентября по пути в школу. Ситуацию усугубляло то, что подросток страдал сахарным диабетом, и ему были необходимы были инъекции инсулина. Несколько дней школьника искали правоохранительные органы и волонтеры. Однако 12 сентября тело мальчика нашли в реке Чусовая.