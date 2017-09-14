Омич сорвался с крыши двухэтажного дома
В минувшую среду, 13 сентября, в МСЧ-4 достаили очередного больного. Им оказался 40-летний омич, упавший с крыши двухэтажного дома на улице 16-я Батумская.
В минувшую среду, 13 сентября, в МСЧ-4 достаили очередного больного. Им оказался 40-летний омич, упавший с крыши двухэтажного дома на улице 16-я Батумская.
Врачи диагностировали у омича 5 переломов, в том числе пяточной кости и позвоночника. Несмотря на небольшую высоту, мужчина получил крайне серьезные травым и за его здоровье продолжают бороться врачи.
Полиция проводит проверку по факту инцидента.