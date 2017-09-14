Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Польша присоединилась к языковой войне против Украины
Вредные примеси из татуировок путешествуют по всему телу
Россиянка нашла в своей квартире тайник времен Николая II
Что будет с рублем к зиме
Родители, спасая сына, вместе с ним упали в кратер вулкана
Что общего у биткоинов и тюльпанов?Русская служба Би-би-си попыталась разобраться, какое будущее ожидает криптовалюту в России и в мире
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли
Ольга Бузова запускает собственное шоу на «Первом»
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
Кети Топурия снялась обнаженной, прикрывшись волосами – СМИ
"Забыла купальник": Кабаева из Дома-2 у бассейна
Журнал, назвавший Путина собакой, ответил посольству России
Эрдоган ответил США на критику сделки с Россией
48-летняя Блёданс комментирует развод с 35-летним мужем - СМИ
Кабаева из Дома-2 позирует без купальника - СМИ
Посольство РФ отреагировало на материал, где Путин назван собакой
Умерла депутат Госдумы Ирина Евтушенко
Фоторепортажи
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
13:39 (мск), источник: СуперОмск

Омич сорвался с крыши двухэтажного дома

В минувшую среду, 13 сентября, в МСЧ-4 достаили очередного больного. Им оказался 40-летний омич, упавший с крыши двухэтажного дома на улице 16-я Батумская.

Врачи диагностировали у омича 5 переломов, в том числе пяточной кости и позвоночника. Несмотря на небольшую высоту, мужчина получил крайне серьезные травым и за его здоровье продолжают бороться врачи.

Полиция проводит проверку по факту инцидента.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Россия отказывается продавать свою дипсобственность в США
СМИ: почти все звонки о «минировании» в РФ поступили с Украины
Госдеп одобрил размещение миротворцев на границе РФ и Украины
Набиуллина: банк «Открытие» возглавит Михаил Задорнов из ВТБ24
В СК назвали сумму ущерба от действий замглавы ФСИН Коршунова
Сборная России установила антирекорд в рейтинге ФИФА
Глава Минфина США запрашивал самолет ВВС для медового месяца
Спорт
Промесозависимость и гармошка. 5 выводов по игре «Спартака» Не все, конечно, плохо, но и хорошего мало
Авто
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России Пять из пяти важнейших для россиян премьер немецкой выставки — кроссоверы и внедорожники. Совпадение?
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли На ТВ вернулось шоу по производству талантов — «Фабрика звезд». Вспоминаем самых ярких финалистов предыдущих «Фабрик», которым не удалось построить столь же яркую карьеру в шоу-бизнесе
Недвижимость
«Пятерочки» могут появиться на заправках
В Петербурге квартиру экс-депутата сдают за 1 млн рублей
8 вещей, которые нужно сделать после ремонта
Россиян защитят от завышенных тарифов на ЖКУ
Леди
Как одеться в масс-маркете и выглядеть на миллион Можно ли отправиться в недорогой магазин и выйти из него с покупками, которые ничуть не уступают дорогим дизайнерским вещам?
Дети
В одной семье девочки уже 70 лет идут в школу все в том же платье Семейная традиция нерушима – и юные представительницы семьи отправляются в подготовительный класс в желтом платье с лиловой отделкой.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь