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13:03 (мск), источник: Вести - Воронеж

Виновник гибели семейной пары под Воронежем снова попросил о досрочном освобождении

Михаил Попов может ходатайствовать о выходе на свободу через каждые полгода.

Источник: Вести - Воронеж

Осужденный за пьяное ДТП с 2 погибшими Михаил Попов снова попросил об условно-досрочном освобождении. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» сообщили в Панинском районном суде. Попов отбывает срок в 5,5 лет в колонии-поселения в Перелёшино полтора года. О выходе на свободу он просит во второй раз. Суд рассмотрит ходатайство Попова 12 октября. До этого, в феврале 2017 года, при рассмотрении аналогичного прошения суд оставил Попова отбывать наказание.

Дело о гибели семейной пары под Воронежем стало резонансным благодаря родным погибших Оксаны и Власа Саенко. Авария произошла 5 декабря 2014 года в Семилуках. Суд установил, что пьяный Попов, управляя внедорожником Volkswagen Touareg, на улице Транспортная выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями «Лада Ларгус» и Chevrolet. В ДТП погибли Влас и Оксана Саенко, ехавшие в Chevrolet, без родителей остался 15-летний Влад. Семьи погибших Власа и Оксаны Саенко не раз заявляли, что отец виновника ДТП — бывший сотрудник ГИБДД — предлагал им деньги и угрожал. Родственникам погибших удалось доказать, что Попов был пьян в момент ДТП. Кроме того, суд обязал Попова выплатить им компенсации морального ущерба.

При рассмотрении ходатайства Михаила Попова в феврале 2017 года «сдерживающим фактором» при принятии решении стал его долг перед потерпевшими — 4 млн 40 тыс. рублей. При этом сам Попов пояснил, что твёрдо встал на путь исправления, все заработанные в колонии деньги перечисляет родным погибших. Но быстрее компенсировать им моральный ущерб сможет, если выйдет на свободу и устроиться на высокооплачиваемую работу. Как выяснилось в суде в феврале, в колонии Попов работает охранником пруда и получил уже восемь поощрений от руководства.

Родные Оксаны и Власа Саенко были категорически против досрочного освобождения Михаила Попова. Во время следствия он восемь месяцев пробыл под домашним арестом, который зачли в срок наказания. Что особенно возмущает потерпевших. Матери супругов Саенко настаивают, чтобы виновник гибели их близких отбыл весь срок наказания в местах лишения свободы.

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