В Петербурге эвакуировали более десятка торговых центров из-за сообщений о минировании

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU — Из нескольких торговых центров Санкт-Петербурга в четверг днем эвакуируют посетителей в связи с анонимными сообщениями о минировании, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

По его словам, эвакуация проводится в торговых центрах "Галерея", "Стокманн", "Радуга", "Миллер", "Атмосфера", "Монпансье", "Июнь", "Чкаловский", "Космос", "Сенная", "Пик", "Авеню" и "Невский Атриум".

Петербуржцы активно обмениваются в социальных сетях сообщениями об эвакуации из зданий торговых центров. Как отмечают жители города в своих комментариях в соцсетях, по громкой связи поясняют, что проводимые мероприятия вызваны «техническими причинами».

Официальный комментарий полиции «Интерфаксу» получить пока не удалось.

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Как сообщалось, в последние дни правоохранительные органы во многих регионах РФ фиксируют массовые анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах на различных объектах — аэропортах, вокзалах, гостиницах, школах, торговых центрах, учреждениях и прочих. Только в Москве за прошедшие сутки, по данным источника «Интерфакса», было эвакуировано свыше 100 тыс. человек, в том числе с Красной площади.

Ранее сегодня информированный источник сообщил «Интерфаксу», что Практически все звонки с сообщениями об угрозе взрывов в российских городах поступали по интернет-каналам с территории Украины.

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