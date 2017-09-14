В Петербурге эвакуировали более десятка торговых центров из-за сообщений о минировании
Накануне массовая эвакуация
Накануне массовая эвакуация
Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU — Из нескольких торговых центров
Петербуржцы активно обмениваются в социальных сетях сообщениями об эвакуации из зданий торговых центров. Как отмечают жители города в своих комментариях в соцсетях, по громкой связи поясняют, что проводимые мероприятия вызваны «техническими причинами».
Официальный комментарий полиции «Интерфаксу» получить пока не удалось.
Как сообщалось, в последние дни правоохранительные органы во многих регионах РФ фиксируют массовые анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах на различных объектах — аэропортах, вокзалах, гостиницах, школах, торговых центрах, учреждениях и прочих. Только в Москве за прошедшие сутки, по данным источника «Интерфакса», было эвакуировано свыше 100 тыс. человек, в том числе с Красной площади.
Ранее сегодня информированный источник сообщил «Интерфаксу», что Практически все звонки с сообщениями об угрозе взрывов в российских городах поступали по