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13:02 (мск), источник: Интерфакс

Почти 9 тыс. человек эвакуированы из восьми школ Москвы после звонков о минировании

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU — Уже восемь столичных школ эвакуируют после поступления анонимных звонков об угрозе взрыва, сообщил «Интерфаксу» в четверг осведомлённый источник.

«На текущий момент поступили анонимные звонки в восемь школ. Эвакуировано порядка 9 тыс. человек», — сказал собеседник агентства. По его словам, все сообщения в настоящий момент проверяются.

Ранее стало известно об эвакуации трех столичных школ после анонимных звонков об угрозе взрыва.

«Интерфакс» пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

За минувшие сутки в Москве из-за анонимных сигналов об угрозах взрывов из зданий и сооружений было эвакуировано свыше 100 тыс. человек, сообщил ранее в четверг «Интерфаксу» информированный источник. По его данным, 13 сентября в экстренные службы поступило 65 анонимных звонков об угрозе взрывов на более чем 70 объектах. «Это учебные заведения, торговые центры, вокзалы, гостиницы, другие общественные здания», — сказал собеседник агентства, добавив, что на время обследования эвакуации подверглись свыше 100 тыс. горожан.

По факту заведомо ложных сообщений о террористических актах правоохранительные органы возбудили уголовное дело, к оперативной работе подключены сотрудники спецслужб.

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