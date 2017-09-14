Почти 9 тыс. человек эвакуированы из восьми школ Москвы после звонков о минировании

«На текущий момент поступили анонимные звонки в восемь школ. Эвакуировано порядка 9 тыс. человек», — сказал собеседник агентства. По его словам, все сообщения в настоящий момент проверяются.

За минувшие сутки в Москве из-за анонимных сигналов об угрозах взрывов из зданий и сооружений было эвакуировано свыше 100 тыс. человек, сообщил ранее в четверг «Интерфаксу» информированный источник. По его данным, 13 сентября в экстренные службы поступило 65 анонимных звонков об угрозе взрывов на более чем 70 объектах. «Это учебные заведения, торговые центры, вокзалы, гостиницы, другие общественные здания», — сказал собеседник агентства, добавив, что на время обследования эвакуации подверглись свыше 100 тыс. горожан.