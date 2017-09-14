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13:39 (мск), источник: УралПолит.ру

​Полиция задержала в аэропорту Кольцово иностранца, бывшего в федеральном розыске

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября, ИА УралПолит.Ru. Сотрудники транспортной полиции в екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали гражданина Таджикистана, находившегося в федеральном розыске.

В среду, 13 сентября 2017 года, сотрудники уголовного розыска линейного отдела МВД России в аэропорту Кольцово при прохождении предполетного контроля безопасности задержали гражданина, который собирался вылететь к себе домой, в Худжанд (Таджикистан), сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по УрФО.

По информации транспортной полиции, управление МВД РФ по Сургуту подозревало задержанного в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Против него было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК РФ. На время предварительного следствия его оставили на свободе, под подпиской о не выезде.

Однако иностранец скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в федеральный розыск.

В четверг в Екатеринбург прибыли полицейские из Сургута. Задержанного передали им.

Как сообщила корреспонденту «УралПолит.Ru» представитель транспортной полиции, теперь его, скорее всего, заключат под арест.

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