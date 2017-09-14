В Пермском крае на пожаре погиб мужчина
С огнём боролась добровольная пожарная дружина.
С огнём боролась добровольная пожарная дружина.
В ночь на 14 сентября в селе Бияваш произошёл пожар. В огне погиб хозяин дома.
«В 23.50 поступило сообщение о пожаре в деревянном доме. Спустя 4 минуты на место пожара прибыла добровольная пожарная команда села. Дом и надворные постройки были охвачены огнем. На тушение потребовалось 11 минут. Удалось не допустить распространения огня на соседние дома» — сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.
Под завалами сгоревшего дома обнаружили тело 60-летнего хозяина.
Соседи рассказали, что погибший вёл асоциальный образ жизни, часто употреблял спиртные напитки. Накануне пожара знакомые снова видели мужчину пьяным.
Предварительная причина пожара — неосторожность при курении хозяина дома.