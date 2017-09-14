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13:31 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае на пожаре погиб мужчина

С огнём боролась добровольная пожарная дружина.

В ночь на 14 сентября в селе Бияваш произошёл пожар. В огне погиб хозяин дома.

«В 23.50 поступило сообщение о пожаре в деревянном доме. Спустя 4 минуты на место пожара прибыла добровольная пожарная команда села. Дом и надворные постройки были охвачены огнем. На тушение потребовалось 11 минут. Удалось не допустить распространения огня на соседние дома» — сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Под завалами сгоревшего дома обнаружили тело 60-летнего хозяина.

Соседи рассказали, что погибший вёл асоциальный образ жизни, часто употреблял спиртные напитки. Накануне пожара знакомые снова видели мужчину пьяным.

Предварительная причина пожара — неосторожность при курении хозяина дома.

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